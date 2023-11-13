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作家專欄
陳漢森

欲望蜘蛛

個例還是趨勢 / 陳漢森

【明報文章】今年考評局中史科的閱卷報告一如既往，引來熱議。「咁都得」、「簡直匪夷所思」、「令人啼笑皆非」……議論集中在考生答卷中的錯誤，其中最多人引述的是：把《新青年》作者的名字倒讀寫成「撰主生先秀獨陳」。其他的「搞笑」錯處包括：把「汪精衛」當作「蔣介石」，把「林彪」寫成「林標」，「李大釗」寫成「李大鈔」，「深圳」寫成「深川」……有人一笑了之，有人笑完之後，藉此大罵中史教育失敗，罵考生「讀屎片」，有人更藉此嘲笑教育局。

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