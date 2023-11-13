【明報文章】上期說到，所謂「策略」，有兩個層次：基本層次是回應、滿足市場需求；而高層次則是引導市場需求、帶領市場發展，從而達至我們的願景。
作家專欄
2023年11月13日星期一
洪雯
是日談
沒有靈魂的《長遠房屋策略》（三） / 洪雯
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