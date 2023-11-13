Firenze! Firenze! / 陳增濤

【明報文章】如果說意大利最吸引遊客的城市是羅馬，它眾多的羅馬帝國古蹟中就有鬥獸場、萬神廟，和城西的梵蒂岡。比羅馬小得多的佛羅倫薩（Firenze），雖然城裏建築的古老比不上羅馬，它的教堂也難以和梵蒂岡的聖彼得大教堂相提並論，它卻被認為是佔有歐洲文藝復興運動的中心地位，是影響整個西方文明尤其是藝術、建築和life style的搖籃，擁有眾多的歷史建築，和藏品豐富的博物館，如烏菲茲美術館，有文藝復興時期赫赫有名的詩人但丁、畫家達文西、米高安哲羅和被稱為是現代物理學和觀測天文學之父的伽利略，還有撰寫《君主論》的馬基維利。