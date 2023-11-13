【明報文章】大劉忽然召開記者會，踏進會場，雖未至於健步如飛，卻仍精神飽滿。也許是個天生的戰士、狠角色，只要有交鬧，只要有得鬥，他便腎上腺素爆發，眼裡閃著銳利的光芒，是高潮快感來臨前的徵兆。但當然，亦可能因為口袋夠深，懂得使錢也捨得使錢，總能找到暫時回春的法門，從皮膚上到身體內，皆有改良的秘訣，如同他的現任太太，成為超超超級富豪後，跟昔日做記者時的模樣判若兩人。真係恭喜晒。
作家專欄
2023年11月13日星期一
馬家輝
欲望蜘蛛
劉生萬歲 / 馬家輝
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