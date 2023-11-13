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作家專欄
吳靄儀

法政隨筆

飛越彩虹 / 吳靄儀

【明報文章】一個叫Thomas Heatherwick的人寫了一本很奇特的書叫Humanise，他用大量圖片抨擊現代城市建築物冷酷沉悶，全無人性，因此大聲疾呼：人性化！讓建築設計人性化！街道人性化！整個城市人性化！人住的地方，建築設計不應盲目尊崇名建築家的理論，不應只顧發展商和物業買賣界的利益效率，甚至只顧買樓的人是否滿意，因為建築物是一個城市的公眾物體，我們走在街上——如果仍有街道的話，或者走進大屋苑的空間，視覺無可避免被四周的建築設計左右，直接影響我們的心情。連綿不絕千篇一律的呆板建築物教我們沮喪，反之，充滿人情味的房舍、街道和地區，令我們感到舒泰和安寧。所以，作者說，公眾是建築物的持份者，我們有權要求破除沉悶，要求城市建築物和街道的設計人性化。就此，他在書中提出了種種建議和實例，有些未免誇張，但又有意義又實際的也不少，令人不禁會心微笑。最核心的建議是要我們從理念開始，重新從「人性化」的角度改革。

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