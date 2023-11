【明報文章】「On a slow boat to Lantau through misty seas. I wanna be with you.」(舟楫越過霧海赴大嶼,想與你一起。)摘自英國樂隊Blur 2015年發行的專輯《魔鞭》(The Magic Whip)內Ong Ong一曲。這歌名奇特,台灣朋友說跟閩南語「旺來」(即鳳梨)的「旺」同音——「旺旺」,一廂情願是一首與自己相關的歌,但現實是一首關於香港的歌。隱去H與K,Hong Kong就餘ong ong,取粵語諧音先是想起負面的「戇」,但細閱歌詞,乘船渡海、描述港口,那些詩意畫面更似是訴說「岸」的故事。