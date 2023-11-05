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2023年11月5日星期日
洪雯
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世紀．文字江湖：定位大灣區文化 / 文‧鄭培凱
世紀．識小錄：王獨清的《聖母像前》 / 文‧陳子善
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關愛隊首個KPI / 林妙茵
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「我愛寫作日」 / 鄭志文
寫字強迫症 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
區議會的門路 / 區聞海
沒有靈魂的《長遠房屋策略》（一） / 洪雯
沒有靈魂的《長遠房屋策略》（一） / 洪雯
【明報文章】說我們的《長策》沒有靈魂，算是客氣的表述。所謂《長策》，連「策略」都找不到。
相關字詞﹕
住屋問題
策略
市場
房屋
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洪雯
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