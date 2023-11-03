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2023年11月3日星期五
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世紀．五無閒話：澳門國際音樂節 庫倫齊斯和他的音樂永恆樂團 / 文．亞然／編輯．呂晞頌／設計．賴雋旼
世紀．象牙快訊：政治的故事性 如何說好一個政策故事 / 文‧唐健朗
世紀．漫談燦爛古今：神秘的西夏國 / 文‧邱逸
買兇的女子 / 馬家輝
神奇東京 / 日光
智能手機讓人變蠢？ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
行大道 / 湯家驊
校董 / 德叔
機智坐監生活 / 關麗珊
遲桂花 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
作家的神奇故事（下） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
了不起的感動 / 黃明樂
一人晚餐 / 何思維
成年人不應談戀愛 / 施玲玲
了不起的感動 / 黃明樂
【明報文章】引頸以待宮崎駿復出之作《你想活出怎樣的人生》，不如先睹為快吉野源三郎的原著。
相關字詞﹕
感動
人生
吉野源三郎
你想活出怎樣的人生
宮崎駿
光明女樂
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成年人不應談戀愛 / 施玲玲
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