【明報文章】智能手機普及,不單改變了人們的通訊方式,也改變了大家消閒、娛樂、購物、飲食、交通、旅行各方面,但影響最深遠的,或許是它改變了大家閱讀模式,有人更認為它讓人變得愈來愈蠢,我常提及的《金融時報》專欄作家Simon Kuper,便是一例,早前他也寫了篇Skimming, scanning, scrolling — the age of deep reading is over,談及其看法。