【明報文章】我喜歡看改編文學作品的影視節目,尤其是,那些我從沒有讀過的書。我很願意透過影像先了解。前陣子看了由魏斯.安德森執導的《亨利休格的神奇故事》(改編自The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More),被其中明快利落的敘事結構、怪異的氣氛、奇幻又具說服力的情節吸引,忍不住搜尋原著作者羅爾德.達爾的資料及其他著作。