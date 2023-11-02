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2023年11月2日星期四
葉建源
教育心語
世紀．四探城市：在清邁呼吸藝術 見證藝文奇幻疫緣 / 文．梁慶裕／編輯．呂晞頌、鄒靈璞
世紀．玻璃大叔：青天 / 文‧鄧正健
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卑微的心願 / 陳耀華
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"TOM!" No answer. / 葉建源
真相就是正義 / 關麗珊
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作家的神奇故事（上） / 韓麗珠
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