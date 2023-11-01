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2023年11月1日星期三
施勁超
自由談
世紀．星期三專題：鐘表與時間 讀《時間之手：一名鐘表匠的時間歷史》 / 文．周永新／編輯．呂晞頌
世紀．記我所聞：客從何處來 / 文．朱振威
一江「蓮花」兩樣情 / 文．湯圓
一輩子打工 / 馬家輝
別了Chandler / 樂婷
漫談國產電影：觀《朝歌風雲》有感 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
煽動罪 / 陳文敏
香港考評制度的災難 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
支原體 / 鄭志文
素食白切雞 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
晚來的殺豬刀 / 陳子謙
公屋需求為何不斷膨脹？ / 洪雯
台東藝術地圖 / 劉利
一堂好「戲」 / 施勁超
一堂好「戲」 / 施勁超
【明報文章】偶爾，學生會問：「為什麼我們要學某某科？」這問題不曾讓我失落，因為這正證明，學生正培養他們可貴的思辨能力，我思故我在。
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世紀．星期三專題：鐘表與時間 讀《時間之手：一名鐘表匠的時間歷史》 / 文．周永新／編輯．呂晞頌
世紀．記我所聞：客從何處來 / 文．朱振威
一江「蓮花」兩樣情 / 文．湯圓
一輩子打工 / 馬家輝
別了Chandler / 樂婷
漫談國產電影：觀《朝歌風雲》有感 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
煽動罪 / 陳文敏
香港考評制度的災難 / 曾信繁
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