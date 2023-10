【明報文章】2023 諾貝爾文學獎得主約恩.福瑟(Jon Fosse) 生於1959年,是次得獎媒體都聚焦於他的劇作家身分,但其實他的創作類型廣泛,戲劇之外,他也創作詩歌、兒童文學、小說、散文等。他於挪威卑爾根定居與成長,出生地則是坐落於峽灣旁邊的小城,他的創作深受海邊的生活環境影響。他12歲開始寫作,一開始是寫小說及詩,24歲時出版第一本小說Rouge, Noir(《紅,黑》),後來被導演游說,亦因經濟需要開始寫劇本,1994年寫作及出版And We'll Never Be Parted(《而我們將永不分離》),至今創作共30多個劇本,作品被翻譯成50多種語言,他多次獲得各類國際藝術大獎,是當代歐美文壇作品被搬演最多次的劇作家。