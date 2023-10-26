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2023年10月26日星期四
葉建源
教育心語
世紀．常規之外：基布茲 不是你所想的錫安主義 / 文．廖本勤／編輯．呂晞頌
世紀．玻璃大叔：戰爭立場 / 文‧鄧正健
娛樂連場 / 文‧青木
意外懷孕的狼狗時刻 / 馬家輝
嘗不到的古早味 / 屈曉彤
香港經濟復蘇的長期挑戰（一） / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
3：1：1 / 羅沛然
環保不能等 / 葉建源
戰場比喻 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
野豬和猴子 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
水流或磚頭 / 陳子謙
Say No與Say Yes / 黃明樂
講好米故事 / 劉利
意外 / K隆
環保不能等 / 葉建源
【明報文章】上周本欄刊出〈暴雨會再來〉後，有校長和老師告訴我，實在太忙，氣候變化和環保教育嘛，真的無暇兼顧……
相關字詞﹕
適應
減緩
耕種
氣候變化
環保
教育心語
葉建源
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