【明報文章】葉慈有一首叫On Being Asked for a War Poem的詩,可譯作「論被要求一首戰爭詩」。我讀過兩位詩人的譯本,一位是余光中,他譯成「有人要我寫戰爭的詩」;另一位是楊牧,他的譯本是「有人要我寫一首有關戰爭的詩」。兩者譯本,余譯比較直白通順,楊譯則有點文縐縐。先不評價兩人翻譯詩句,單看題目,兩人都加了「有人要我寫」一短語,而原文則只有「being asked for」,沒說這戰爭是「由我來寫」。這當然可以的,詩裏第一個字就是「我」(I),然後就說到詩人這時應該「閉嘴」(mouth be silent),意思亦清楚不過了:戰爭詩自然是詩人寫的,而「我」(葉慈/余光中/楊牧)是詩人,這「being asked for」無疑就是「要我寫詩」了。