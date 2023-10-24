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2023年10月24日星期二
黃照達
小粉人看日子
世紀．二元對坐：柳暗花明——時代的結晶 / 文．潘迪華／編輯．呂晞頌
世紀．夕拾朝花：那年盛夏 / 文．黃念欣
美味的折磨 / 文．方公子
蔓延的血腥 / 馬家輝
爛尾 / 陳喜艾
兩萬蚊的思考 / 林妙茵
口琴家艾德拉 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
隨意的蛋糕 / 吳思諾
跨學科的需要 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
ChatGPT醫學資料未必正確 / 鄭志文
我的還是她的陶瓷茶具 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
喜愛文史哲的皇帝 / 區聞海
香港為何要建設「中試轉化基地」？（下） / 洪雯
清潔工 / 看城
小粉人看日子 / 黃照達
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．二元對坐：柳暗花明——時代的結晶 / 文．潘迪華／編輯．呂晞頌
世紀．夕拾朝花：那年盛夏 / 文．黃念欣
美味的折磨 / 文．方公子
蔓延的血腥 / 馬家輝
爛尾 / 陳喜艾
兩萬蚊的思考 / 林妙茵
口琴家艾德拉 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
隨意的蛋糕 / 吳思諾
跨學科的需要 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
ChatGPT醫學資料未必正確 / 鄭志文
我的還是她的陶瓷茶具 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
喜愛文史哲的皇帝 / 區聞海
香港為何要建設「中試轉化基地」？（下） / 洪雯
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