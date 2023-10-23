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2023年10月23日星期一
吳靄儀
法政隨筆
世紀．一一兩岸：獨立書店在台經營的3種路線 / 文．何明修／編輯．呂晞頌
世紀．共生紀：秋風起 / 文．余麗文
WhatsApp「奪回」攻略 / 文．SC
當繽紛煙火燒完之後 / 馬家輝
單車二寶 / 譚蕙芸
如何理順選舉日的投票安排 / 黎棟國
未經證實 / 竟齊
哲學與酸種 / 吳靄儀
人機聊天與口語練習 / 陳漢森
喵喵咪咪麼 / 草日
超聲波診斷兒童前臂骨折 / 鄭志文
千年瓷都的迷惘 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
我們的my little airport / 陳子謙
認叻 / 趙曉彤
在ART TAIPEI遇見香港 / 劉利
平淡似水的關係 / 齊琬
哲學與酸種 / 吳靄儀
【明報文章】說來好笑，這星期的時間竟讓兩件全不關連的事情佔據，其一是重溫哲學課題，一是酸種麵包製法。
相關字詞﹕
時間
教材
發酵
法政隨筆
哲學
酸種
吳靄儀
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