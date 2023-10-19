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2023年10月19日星期四
趙曉彤
寫作角落
世紀．四探城市：從G20到亞運 千年古城透出未來感 / 文．應越／編輯．呂晞頌
世紀．玻璃大叔：碧咸成熟 / 文‧鄧正健
為亞運拼搏的人們 / 文‧王家偉
原來我們不是勝利者 / 馬家輝
慢行高雄 / 屈曉彤
詩中故事 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
事理學 / 余錦波
暴雨會再來 / 葉建源
預防勝於治療 / 關麗珊
思辨AI / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
選擇的力量 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
尋找開心 / 趙曉彤
台灣機車 / 關銘潔
我口「說」．我手「寫」 / 施勁超
尋找開心 / 趙曉彤
【明報文章】6月開始經歷了許多颱風和暴雨，一些從未想像會發生的惡劣狀况也發生了。天氣如此，日子如此。
相關字詞﹕
開心
風雨
越大鑊越快樂
是枝裕和
黃子華
怪物
寫作角落
趙曉彤
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我口「說」．我手「寫」 / 施勁超
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