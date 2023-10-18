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作家專欄
2023年10月18日星期三
竟齊
未經證實
世紀．星期三專題：國進民退？ 從內地兒慈會捲款案談起 / 文．婷婷、Aster／編輯．呂晞頌
世紀．記我所聞：無解的漸強 / 文．朱振威
世紀．閒話雜緒：沉浸式消費體驗 / 文．甘潔瑩
濫收車資的理由 / 馬家輝
產後房記事 / 樂婷
如果只做一件事 / 林妙茵
電影《尚未完場》的初戀故事 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
國立肖像畫廊 / 陳文敏
一人專政考評官 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
粉紅十月 / 鄭志文
寫作的修煉 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
圓圈 / 區聞海
還有什麼不可以？ / 黃明樂
居安思危 / 皮皮
未經證實 / 竟齊
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．星期三專題：國進民退？ 從內地兒慈會捲款案談起 / 文．婷婷、Aster／編輯．呂晞頌
世紀．記我所聞：無解的漸強 / 文．朱振威
世紀．閒話雜緒：沉浸式消費體驗 / 文．甘潔瑩
濫收車資的理由 / 馬家輝
產後房記事 / 樂婷
如果只做一件事 / 林妙茵
電影《尚未完場》的初戀故事 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
國立肖像畫廊 / 陳文敏
一人專政考評官 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
粉紅十月 / 鄭志文
寫作的修煉 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
圓圈 / 區聞海
還有什麼不可以？ / 黃明樂
居安思危 / 皮皮
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如果只做一件事 / 林妙茵
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