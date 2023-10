【明報文章】尼采並不是一個容易懂的思想家,但卻甚受歡迎。也許是因為他的箴言比較容易成為人生座右銘。「What doesn't kill you, makes you stronger」(殺不死你的,會令你更強大)是筆者的最愛,語出《偶像的黃昏》(Twilight of the Idols)。意思是什麼?不肯定,是面對逆境的一種正向態度吧。