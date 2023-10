【明報文章】每次打風夜,總想起改編電影《仙樂飄飄處處聞》(The Sound of Music);大概是因為,這故事也有一段風雨交加的情節。我經常在家放聲唱「How do you hold a moonbeam in your hand」,還要把「moonbeam」延長1個小節。P不曾罵我製造噪音打擾鄰居,因他通常在用Sony全罩式耳機聽Guns N' Roses。