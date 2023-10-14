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2023年10月14日星期六
竟齊
未經證實
世紀．六合文藝：談林奕華與《艱辛歲月》 折射什麼文化現象？ / 文．鄧國騫／編輯．呂晞頌
世紀．課室內外：文人畫的業餘趣味 / 文‧陳仁啟
世紀．閒話雜緒：改變人類歷史的植物 / 文‧旺旺
小白球的無間輪迴 / 馬家輝
自由與創作 / 簡冬娜
不會說謊的騙案被告？ / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
哈佛歷史系和哈佛歲月之劄記 / 張薇薇
從內心出發 / 湯才偉
誰是最佳統帥？ / 石琪
真誠 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
世上方七日 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
帶地圖上西天 / 陳子謙
捐稅禮物 / 黃明樂
帶着異味的敘事 / 劉利
未經證實 / 竟齊
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．六合文藝：談林奕華與《艱辛歲月》 折射什麼文化現象？ / 文．鄧國騫／編輯．呂晞頌
世紀．課室內外：文人畫的業餘趣味 / 文‧陳仁啟
世紀．閒話雜緒：改變人類歷史的植物 / 文‧旺旺
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自由與創作 / 簡冬娜
不會說謊的騙案被告？ / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
哈佛歷史系和哈佛歲月之劄記 / 張薇薇
從內心出發 / 湯才偉
誰是最佳統帥？ / 石琪
真誠 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
世上方七日 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
帶地圖上西天 / 陳子謙
捐稅禮物 / 黃明樂
帶着異味的敘事 / 劉利
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帶着異味的敘事 / 劉利
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