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2023年10月13日星期五
葛雋
自由談
世紀．五無閒話：柳如是遇上豐子愷 / 文．丘庭傑／編輯．呂晞頌／設計．賴雋旼
世紀．貝錦語業：別來人事如秋草 / 文‧蕭振豪
世紀．好鳥語：蒙古環誌記之二 / 文‧Novia Yip
亂世觀眾 / 馬家輝
港足 / 日光
以眼還眼，天下盲目 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
三藩市 / 湯家驊
親師溝通 / 德叔
和平 / 關麗珊
實况主 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
書店遊戲 / 韓麗珠
住在簡單的房子 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
小犬和老犬 / 葛雋
掟彩虹 / 林可盈
小犬和老犬 / 葛雋
【明報文章】強颱風「小犬」殺到香港。天文台先是掛8號風球，爾後又改9號，說明「小犬」威力不可小覷。網民紛紛取笑：「小犬怎麼變成了狂犬？」
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