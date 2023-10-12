報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
作家專欄
2023年10月12日星期四
葉建源
教育心語
世紀．以巴戰爭：強佔剝奪的政治 漫天烽火時重讀薩依德 / 文．李宇森／編輯．吳騫桐
世紀．玻璃大叔：聞戰鼓思薩依德 / 文‧鄧正健
不會下班的「工作」 / 文‧鄭寶華
人質 / 馬家輝
迷途 / 屈曉彤
奢侈的「特價」 / 林妙茵
新聞快訊 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
法律學院的博士學位教育 / 傅華伶
媽媽，我壓力好大！ / 葉建源
歐洲牀蝨 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
旁觀者的義務 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
想起在清華聽課 / 區聞海
人工智能革命與香港的機遇（五） / 洪雯
臉書與面抒 / 齊琬
媽媽，我壓力好大！ / 葉建源
【明報文章】最近偶然聽到謝芊彤、謝芊蕾的新歌，不禁想起她們12年前那首舊歌。
相關字詞﹕
壓力
音樂
教育心語
路仍長
雷同二友
謝芊蕾
謝芊彤
媽媽，我壓力好大
葉建源
上 / 下一篇新聞
世紀．以巴戰爭：強佔剝奪的政治 漫天烽火時重讀薩依德 / 文．李宇森／編輯．吳騫桐
世紀．玻璃大叔：聞戰鼓思薩依德 / 文‧鄧正健
不會下班的「工作」 / 文‧鄭寶華
人質 / 馬家輝
迷途 / 屈曉彤
奢侈的「特價」 / 林妙茵
新聞快訊 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
法律學院的博士學位教育 / 傅華伶
媽媽，我壓力好大！ / 葉建源
歐洲牀蝨 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
旁觀者的義務 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
想起在清華聽課 / 區聞海
人工智能革命與香港的機遇（五） / 洪雯
臉書與面抒 / 齊琬
世紀．以巴戰爭：強佔剝奪的政治 漫天烽火時重讀薩依德 / 文．李宇森／編輯．吳騫桐
世紀．玻璃大叔：聞戰鼓思薩依德 / 文‧鄧正健
不會下班的「工作」 / 文‧鄭寶華
人質 / 馬家輝
迷途 / 屈曉彤
奢侈的「特價」 / 林妙茵
新聞快訊 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
法律學院的博士學位教育 / 傅華伶
歐洲牀蝨 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
旁觀者的義務 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
想起在清華聽課 / 區聞海
人工智能革命與香港的機遇（五） / 洪雯
臉書與面抒 / 齊琬
prev
next
相關新聞
人質 / 馬家輝
迷途 / 屈曉彤
奢侈的「特價」 / 林妙茵
新聞快訊 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
法律學院的博士學位教育 / 傅華伶
歐洲牀蝨 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
旁觀者的義務 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
想起在清華聽課 / 區聞海
人工智能革命與香港的機遇（五） / 洪雯