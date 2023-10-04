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2023年10月4日星期三
洪雯
是日談
世紀．星期三專題：三星堆：從湮沒歷史 到網紅新生 / 文．李照興／編輯．呂晞頌
世紀．記我所聞：假如我是真的 / 文．朱振威
堅持的共鳴 / 文．曾永昌
最好也要「日繽紛」 / 馬家輝
生育記（中） / 樂婷
亡國時刻 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
蘭尼米德（Runnymede） / 陳文敏
香港的柳如是 / 曾信繁
臨時約會 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
素食減腸胃癌症風險 / 鄭志文
過度 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
人工智能革命與香港的機遇（三） / 洪雯
悼田進福 / 高登先
月餅 / 景雲
人工智能革命與香港的機遇（三） / 洪雯
【明報文章】上期說到，數字經濟進入了擴展期，人工智能（AI）正迅速與各種產品、服務、產業相結合，形成「AI+」的浪潮，帶來行業的重構。
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世紀．星期三專題：三星堆：從湮沒歷史 到網紅新生 / 文．李照興／編輯．呂晞頌
世紀．記我所聞：假如我是真的 / 文．朱振威
堅持的共鳴 / 文．曾永昌
最好也要「日繽紛」 / 馬家輝
生育記（中） / 樂婷
亡國時刻 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
蘭尼米德（Runnymede） / 陳文敏
香港的柳如是 / 曾信繁
臨時約會 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
素食減腸胃癌症風險 / 鄭志文
過度 / 韓麗珠
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