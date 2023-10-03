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2023年10月3日星期二
曾瑞明
教育心語
世紀．二元對坐：出門要持證 / 文．雷競璇／編輯．呂晞頌
世紀．夕拾朝花：追月追星追巴士 / 文‧黃念欣
世紀．文藝雜緒：打卡迷思 / 文‧旺旺
當下的遊客 / 馬家輝
窮遊 / 陳喜艾
選舉近了 / 林妙茵
饑荒政治 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
電話FOMO / 吳思諾
讀書好 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
長者乳癌篩查考慮 / 鄭志文
登滕王閣弔王勃 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
我是曾三好 / 趙曉彤
「易通行」受罰之謎 / 區聞海
當「姜濤辭職」成為新聞標題 / 歷恆
讀書好 / 曾瑞明
【明報文章】朋友說要讀博去。我們都想勸阻他，但他說讀書好。在學校教書的我們感嘆，若課室的孩子都這樣想，世界就美好了。
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