【明報文章】讀翻譯書,總是為書名的改動吃驚。《人性的弱點》看似陰沉,本來卻叫How to Win Friends and Influence People,非常正向。《散步在華爾街的馬克思》看似休閒,本來卻是雄辯滔滔的Why Marx Was Right。《古代中國的24小時:秦漢時代的性愛與食衣住行》近乎直譯日文書名,只是偷偷把排在隊尾的「性愛」調前了——出版社顯然認定,讀者想去青樓多於茶樓。