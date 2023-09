【明報文章】無論是地庫或樓上的店舖,有些老闆,打從讀書時代開始,他們已經坐鎮。每次看到他們的臉,不禁「嗯」暗自發出一聲,心也定下來,能夠屹立這個旺場,實不容易,數十呎空間,收納多地樂壇作品,今期誰最紅?哪張唱片熱賣?答案就在牆上。3面牆,沒半寸閒置,被分類的唱片鋪滿。那道牆不斷在變,原裝、日版、法版、絕版、限量版、歐美版,在那道牆發現世界之大,我買過法版PREISNER ZBIGNIEW - The best of Preisner - Kieślowski CD,用現今說法,當時剛入了看電影這個坑。信和在旺角,卻是觀看世界的窗口。在每排不好找的CD槽裏「摷啊摷」,發現好東西,便躊躇一番,走個圈再決定帶不帶回家。