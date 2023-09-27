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2023年9月27日星期三
陳耀華
千年檔案
世紀．星期三專題：多倫多電影節後記：評康城、威尼斯5部得獎作 / 文．李焯桃／編輯．吳騫桐
世紀．M+百物誌：茶樓的中秋盛事 / 文．譚倩婷
樓市跌勢加快 救市料陸續有來 / 文．葉創成
千門八將 / 馬家輝
在夜繽時分的吐槽 / 黎佩芬
起動比起動禮重要 / 林妙茵
援戰疲勞 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
威權管治下的知識分子 / 陳文敏
香港教育法 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
流感高峰期前接種疫苗 / 鄭志文
當夜不再繽紛 / 韓麗珠
遠距離接觸 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
總是懷才不遇 / 區聞海
淺談酪梨 / 關銘潔
援戰疲勞 / 陳耀華
【明報文章】戰火持續超過1年6個月，無論如何忠實的支持者，也會出現援戰疲勞，何况美國這個最大的金主，反對新一批援助撥款的議員愈來愈多，為此烏克蘭總統澤連斯基再度出訪，展開游說，掃除援戰疲勞。
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世紀．星期三專題：多倫多電影節後記：評康城、威尼斯5部得獎作 / 文．李焯桃／編輯．吳騫桐
世紀．M+百物誌：茶樓的中秋盛事 / 文．譚倩婷
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千門八將 / 馬家輝
在夜繽時分的吐槽 / 黎佩芬
起動比起動禮重要 / 林妙茵
援戰疲勞 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
威權管治下的知識分子 / 陳文敏
香港教育法 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
流感高峰期前接種疫苗 / 鄭志文
當夜不再繽紛 / 韓麗珠
遠距離接觸 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
總是懷才不遇 / 區聞海
淺談酪梨 / 關銘潔
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