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2023年9月26日星期二
荷夜
自由談
世紀．二元對坐：不為搞笑研究「悶」——專訪港大教授陳濬靈 / 文．朱令筠／編輯．呂晞頌
世紀．夕拾朝花：那些我愛過的車（二） / 文．黃念欣
拉近與讀者距離 / 文．P
冷靜的受害人 / 馬家輝
繽紛 / 陳喜艾
文藝之都倫敦 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
獨特的月餅 / 吳思諾
為什麼你仍教書？ / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
WHR比BMI更準確？ / 鄭志文
人生總是萍水相逢 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
追連載 / 陳子謙
探索漁農業保險的可行性（下） / 洪雯
一條電線與多元性 / 劉利
名字 / 荷夜
名字 / 荷夜
【明報文章】我的名字本來有個「靜」字，但老家的人說，祖父的名字也有個「靜」字，應該避一避，結果就換了別的字。中國人就是這樣，先輩用過的名字，小輩不能用，這叫避諱。我打趣道，這是不是尊重版權呢？
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世紀．二元對坐：不為搞笑研究「悶」——專訪港大教授陳濬靈 / 文．朱令筠／編輯．呂晞頌
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拉近與讀者距離 / 文．P
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