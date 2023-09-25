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2023年9月25日星期一
鄭志文
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世紀．一一兩岸：青年運動者 能否扭轉台灣地方政治生態? / 文．何明修／編輯．呂晞頌
世紀．共生記：驚唔驚 / 文．余麗文
當千年變15年 / 文．高志堅
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買花 / 譚蕙芸
我是世間人，在世間盤桓 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
不一樣的哲學入門 / 吳靄儀
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生產力 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
工作壓力增加心臟病風險 / 鄭志文
重新發現坪洲 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
租房子寫的詩 / 趙曉彤
自家種植 / 吳偉強
優越感 / 景雲
工作壓力增加心臟病風險 / 鄭志文
【明報文章】加拿大有研究指，工作壓力，和工作時「付出與收穫不相稱」，都會增加患心臟病風險。
相關字詞﹕
食住行醫
工作
心臟病
付出
收穫
工作壓力
鄭志文
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