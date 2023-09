【明報文章】《本是同根生》第三版預定中秋節出版,這是我的老師艾格思(Joseph Agassi)The siblinghood of humanity: An introduction to philosophy的中譯本,是我和陳偉雄、王文禮三人十多年前展開的合作計劃,2019年7月第一版瞬息售光,9月第二版也很快售光了。這第三版花了較長的時間,因為原著第三版有較大改動,我們乘機由頭至尾檢閱增刪。翻譯哲學書本來費心思,要準確也要盡量淺白流暢,以免讀者看得吃力。老師一向痛恨學院的哲學教授們把哲學弄得高深莫測,他這書是他共26講哲學入門課輯錄而成,我們更應保留原著的格調。