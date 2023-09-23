報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
作家專欄
2023年9月23日星期六
關麗珊
關目
世紀．六合文藝：盛夏過後，創作之花如何繼續綻放？ / 文．莫哲暐／編輯．呂晞頌
世紀．不着一字：罪滅河沙 / 文‧邵頌雄
世紀．文藝雜緒：本地爵士樂手看《藍色巨星》 / 文‧Bowen Li
棋盤的黑與白 / 馬家輝
駕駛禮儀 / 簡冬娜
政治重鎮比利時 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
薛岳在抗日戰爭的貢獻 / 盧兆興
從日常生活看文物 / 湯才偉
足球風雲群英會 / 石琪
作家報價 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
大南街的米奇 / 鄭美姿
京劇與歌仔戲的結合 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
嗨，外星人 / 陳子謙
藝術的「隱密影響」 / 劉利
作家報價 / 關麗珊
【明報文章】政府要謹慎理財，花費公帑的項目要求報價是合理的，付高價公帑換來廉價東西反而不合理，為免掛一漏萬不便舉例，有勞廉政公署調查。
相關字詞﹕
公帑
公平
學校
作家
報價
關目
關麗珊
上 / 下一篇新聞
世紀．六合文藝：盛夏過後，創作之花如何繼續綻放？ / 文．莫哲暐／編輯．呂晞頌
世紀．不着一字：罪滅河沙 / 文‧邵頌雄
世紀．文藝雜緒：本地爵士樂手看《藍色巨星》 / 文‧Bowen Li
棋盤的黑與白 / 馬家輝
駕駛禮儀 / 簡冬娜
政治重鎮比利時 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
薛岳在抗日戰爭的貢獻 / 盧兆興
從日常生活看文物 / 湯才偉
足球風雲群英會 / 石琪
作家報價 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
大南街的米奇 / 鄭美姿
京劇與歌仔戲的結合 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
嗨，外星人 / 陳子謙
藝術的「隱密影響」 / 劉利
世紀．六合文藝：盛夏過後，創作之花如何繼續綻放？ / 文．莫哲暐／編輯．呂晞頌
世紀．不着一字：罪滅河沙 / 文‧邵頌雄
世紀．文藝雜緒：本地爵士樂手看《藍色巨星》 / 文‧Bowen Li
棋盤的黑與白 / 馬家輝
駕駛禮儀 / 簡冬娜
政治重鎮比利時 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
薛岳在抗日戰爭的貢獻 / 盧兆興
從日常生活看文物 / 湯才偉
足球風雲群英會 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
大南街的米奇 / 鄭美姿
京劇與歌仔戲的結合 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
嗨，外星人 / 陳子謙
藝術的「隱密影響」 / 劉利
prev
next
相關新聞
棋盤的黑與白 / 馬家輝
駕駛禮儀 / 簡冬娜
政治重鎮比利時 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
薛岳在抗日戰爭的貢獻 / 盧兆興
從日常生活看文物 / 湯才偉
足球風雲群英會 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
大南街的米奇 / 鄭美姿
京劇與歌仔戲的結合 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
嗨，外星人 / 陳子謙