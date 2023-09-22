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2023年9月22日星期五
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教育心語
世紀．五無閒話：從逛倫敦水石書店說起 / 文．王耀宗／編輯．呂晞頌
世紀．象牙快訊：在ChatGPT時代應對抄襲 / 文．李祖喬
世紀．好鳥歌：蒙古環誌記之一 / 文．Novia Yip
數著鈔票的首腦 / 馬家輝
Blue Note Tokyo / 日光
三星堆懸奇 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
豪雨 / 湯家驊
禮貌怎樣教 / 德叔
本土鬼片 / 關麗珊
已讀不回 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
織字 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
探索漁農業保險的可行性（上） / 洪雯
心之方向 / 莊元生
爭櫈仔 / 林可盈
禮貌怎樣教 / 德叔
【明報文章】教師要教導學生「有禮貌」。但有時我們教師家長自己的表現也不很「有禮貌」，甚或也許不知道禮貌是什麼。
相關字詞﹕
教學方法
校園
生活
人際關係
規範
道德
禮貌
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小粉人看日子 / 黃照達
探索漁農業保險的可行性（上） / 洪雯
心之方向 / 莊元生
爭櫈仔 / 林可盈
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