【明報文章】ChatGPT 3和4面世後,有幾篇文章令我印象深刻。我最喜歡的,是科幻小說家Ted Chiang的文章ChatGPT Is a Blurry JPEG of the Web(〈ChatGPT是網絡世界的模糊JPEG〉)。 他精妙地把ChatGPT比喻為有損的壓縮檔(lossy compression),是一種壓縮網絡資料而造成部分失真的高超技藝,像一幅像素較低的JPEG,似乎不理想,卻很重要。語言學家Noam Chomsky認為,這是一種高科技抄襲( high-tech plagiarism),摘取網路資源而寫成人類語言,使人逃避學習,不利教育。