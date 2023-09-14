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2023年9月14日星期四
葉建源
教育心語
世紀．四探城市：疫後重臨伊斯坦布爾：再見，聖索菲亞大教堂 / 文．廖本勤／編輯．吳騫桐
世紀．玻璃大叔：歸來仍是綻放如花 / 文‧鄧正健
梁朝偉「社恐」嗎？ / 文‧唐嘉晞
南明樓 / 馬家輝
世界末日喇 / 屈曉彤
加強對「極端情况」的認知 / 黎棟國
未經證實 / 竟齊
23條立法史與論 / 朱國斌
寫稿樂 / 葉建源
緊急警示 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
離開的能力 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
吃得辣中辣 / 陳子謙
「東方之珠」的珍珠故事 / 洪雯
易被傷害的感情 / 劉利
荒田粟米香 / 看城
寫稿樂 / 葉建源
【明報文章】不經不覺，這已經是我在本欄寫的第100篇。2021年10月21日加入《明報》「教育心語」這個園地以來，每周一篇，算日子也快將兩年了。
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未經證實 / 竟齊
23條立法史與論 / 朱國斌
寫稿樂 / 葉建源
緊急警示 / 關麗珊
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小粉人看日子 / 黃照達
吃得辣中辣 / 陳子謙
「東方之珠」的珍珠故事 / 洪雯
易被傷害的感情 / 劉利
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