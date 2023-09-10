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作家專欄
林可盈

客座隨筆

方舟 / 林可盈

【明報文章】暴雨成災那夜，道路如小溪，有行人被水冲去。當時我在巴士，依舊坐上層車頭，眼前景象日漸異樣——密集的雨點在車頭玻璃四濺，像死士近乎失控的亡命攻擊，有一瞬間居然錯覺「滴水可穿玻璃」。

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