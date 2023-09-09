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2023年9月9日星期六
簡冬娜
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世紀．六合文藝：套票之亂開啟港樂新樂季 / 文．劉偉霖／編輯．呂晞頌、鄒靈璞
世紀．不着一字：修行懺悔 / 文‧邵頌雄
世紀．閒話雜緒：髮禁迷思 / 文‧旺旺
重逢與道別 / 馬家輝
笛聲舊情 / 簡冬娜
蘇拉是考Mock，黑雨是大考 / 林妙茵
學人的天堂 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
AI與個人數據 / 孫皓琛
對題畫詩的理解 / 湯才偉
失物待領的服務 / 石琪
利用他人善意行惡 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
黑暴來了 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
蘇拉吹襲的一天（下） / 趙曉彤
奇怪的逆行發育 / 區聞海
笛聲舊情 / 簡冬娜
【明報文章】讀書時跟她同居4年，念美術的人率性真摯，即使歷經風霜，本質不改；得悉其師姐的兒子在台北舉行《王淙川長笛獨奏會》，於是嚷着同行。
相關字詞﹕
演奏
古典音樂
長笛
七齣好戲
簡冬娜
王淙川
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