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2023年9月6日星期三
洪雯
是日談
世紀．星期三專題：助弱勢學英語 嘗五味不雜陳：專訪SPICE計劃總監 / 文．嚴嘉栢／編輯．呂晞頌
世紀．記我所聞：申冤在我 我必報應 / 文‧朱振威
免費往往最貴 / 文‧亞美
梁朝偉的故事 / 馬家輝
愛的智慧 / 樂婷
時光荏苒 番薯依舊 / 林妙茵
小個子的大日子 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
和平集會（二） / 陳文敏
開學前夕 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
輕度運動已可減 糖尿併發症 / 鄭志文
倖存 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
打風讀《老子》 / 區聞海
香港應研究成立「矽谷銀行」（下） / 洪雯
手寫的溫柔 / 林美欣
香港應研究成立「矽谷銀行」（下） / 洪雯
【明報文章】上篇說到，香港需要創新的科技金融（TechFin，非FinTech）來支持本地創科產業發展，而美國矽谷銀行（SVB）的定位及經營模式，彌補了科創企業的融資需求缺口，值得參考。
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世紀．星期三專題：助弱勢學英語 嘗五味不雜陳：專訪SPICE計劃總監 / 文．嚴嘉栢／編輯．呂晞頌
世紀．記我所聞：申冤在我 我必報應 / 文‧朱振威
免費往往最貴 / 文‧亞美
梁朝偉的故事 / 馬家輝
愛的智慧 / 樂婷
時光荏苒 番薯依舊 / 林妙茵
小個子的大日子 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
和平集會（二） / 陳文敏
開學前夕 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
輕度運動已可減 糖尿併發症 / 鄭志文
倖存 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
打風讀《老子》 / 區聞海
香港應研究成立「矽谷銀行」（下） / 洪雯
手寫的溫柔 / 林美欣
世紀．星期三專題：助弱勢學英語 嘗五味不雜陳：專訪SPICE計劃總監 / 文．嚴嘉栢／編輯．呂晞頌
世紀．記我所聞：申冤在我 我必報應 / 文‧朱振威
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未經證實 / 竟齊
和平集會（二） / 陳文敏
開學前夕 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
輕度運動已可減 糖尿併發症 / 鄭志文
倖存 / 韓麗珠
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手寫的溫柔 / 林美欣
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