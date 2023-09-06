【明報文章】近年在弱能機構兼職教班，教導低度智能障礙的成年學生用文字和短片記錄日常生活，經營社交媒體，免於與時代脫節。初見面時，基於對弱能人士的固有印象，我時常都把年紀比我大的他們當成孩子，課上常反覆問他們：「明唔明？」不單囉嗦，還恨不得手把手教他們做。直到幾堂課下來，記住了他們的名字，亦在相處間摸清了各人的性格，才明白學員雖智力不如常人，卻各有性格愛憎，尤其純真簡單，他們眼睛清澈明亮，對人情世事有另一種見解。當中叫我最為深刻的是他們對戀愛的渴望——班中有女同學常把心儀的異性掛在口邊，不時要我分享戀愛秘訣，又常鬧着要看我的婚照。有次回中心，見他們又圍着嚶嚶竊笑，後來才知道班上出名搗蛋的男同學在烹飪班上親手做手工曲奇送贈心儀女同學，成功表白。中心主任後來解說道，學員雖患有智能障礙，但其實與大多數人一樣有愛的需求，渴望被異性注意，期待被人關心，嚮往甜蜜的戀愛，又談起近月於Netflix播出的唐氏綜合症主題配對節目《唐氏真愛》（Down For Love），都說節目別開生面，透過戀愛角度切入，讓觀眾能深刻了解智力障礙患者對其人生的深入想法，同時又探討他們在生活及尋求真愛過程中的困難。「他們對愛的想法原始得很，十分簡單，叫人明白愛的智慧。」