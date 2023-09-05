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作家專欄
2023年9月5日星期二
文．雷競璇／編輯．呂晞頌
世紀
世紀．二元對坐：作為一種閱讀經驗的《古蘭經》 / 文．雷競璇／編輯．呂晞頌
世紀．夕拾朝花：自然書寫的問題 / 文．黃念欣
眼睛的旅行 / 文．吳騫桐
梁朝偉的書單 / 馬家輝
黑夜中，窗一直在搖 / 陳喜艾
文化輸出：西遊記 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
水星逆行 / 吳思諾
學習的各種障礙 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
睡太多太少都增患糖尿病風險 / 鄭志文
巴黎小館小語 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
因為等待 / 陳子謙
蘇拉吹襲的一天（上） / 趙曉彤
王者與造王者 / 劉利
兒戲 / 莊元生
世紀．二元對坐：作為一種閱讀經驗的《古蘭經》 / 文．雷競璇／編輯．呂晞頌
【明報文章】最近通讀了一遍《古蘭經》，很特殊的閱讀經驗。
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世紀．二元對坐：作為一種閱讀經驗的《古蘭經》 / 文．雷競璇／編輯．呂晞頌
世紀．夕拾朝花：自然書寫的問題 / 文．黃念欣
眼睛的旅行 / 文．吳騫桐
梁朝偉的書單 / 馬家輝
黑夜中，窗一直在搖 / 陳喜艾
文化輸出：西遊記 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
水星逆行 / 吳思諾
學習的各種障礙 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
睡太多太少都增患糖尿病風險 / 鄭志文
巴黎小館小語 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
因為等待 / 陳子謙
蘇拉吹襲的一天（上） / 趙曉彤
王者與造王者 / 劉利
兒戲 / 莊元生
世紀．夕拾朝花：自然書寫的問題 / 文．黃念欣
眼睛的旅行 / 文．吳騫桐
梁朝偉的書單 / 馬家輝
黑夜中，窗一直在搖 / 陳喜艾
文化輸出：西遊記 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
水星逆行 / 吳思諾
學習的各種障礙 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
睡太多太少都增患糖尿病風險 / 鄭志文
巴黎小館小語 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
因為等待 / 陳子謙
蘇拉吹襲的一天（上） / 趙曉彤
王者與造王者 / 劉利
兒戲 / 莊元生
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