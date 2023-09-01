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2023年9月1日星期五
湯家驊
法政隨筆
世紀．五無閒話：出於愛的距離：安妮‧艾諾的《位置》 / 文．李敬恒／編輯．王翠麗
世紀．貝錦語業：恣韻激天鯨 / 文‧蕭振豪
世紀．漫談燦爛古今：看《簪花仕女圖》 見東西交往史 / 文‧邱逸
誰希望郭台銘出征？ / 馬家輝
銀杏城 / 日光
夜經濟？畀條生路人行吓先講啦！ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
移民 / 湯家驊
在心中 / 德叔
西西的玩具和廣東話 / 關麗珊
不能說的話 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
殘酷同謀 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
觀看野生動物的距離（下） / 趙曉彤
寓言一則 / 陳微
扭計骰 / 皮皮
移民 / 湯家驊
【明報文章】朋友慨嘆，有「幾十萬」年輕人離開了香港，怎麼辦？
相關字詞﹕
適應
尊重
前途
港區國安法
香港
移民
法政隨筆
湯家驊
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世紀．五無閒話：出於愛的距離：安妮‧艾諾的《位置》 / 文．李敬恒／編輯．王翠麗
世紀．貝錦語業：恣韻激天鯨 / 文‧蕭振豪
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誰希望郭台銘出征？ / 馬家輝
銀杏城 / 日光
夜經濟？畀條生路人行吓先講啦！ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
移民 / 湯家驊
在心中 / 德叔
西西的玩具和廣東話 / 關麗珊
不能說的話 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
殘酷同謀 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
觀看野生動物的距離（下） / 趙曉彤
寓言一則 / 陳微
扭計骰 / 皮皮
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