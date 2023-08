【明報文章】歐遊的最後一站,我們由杜塞爾多夫前往阿姆斯特丹,由於未及提早預訂住宿,結果選擇了市中心外圍一間以奧運命名的酒店,原來旁邊正是1928年奧運會的主場館:阿姆斯特丹奧林匹克體育場(Olympisch Stadion)。歷經改建及復修,如今紅磚牆上除了刻有奧林匹克五環,還有以拉丁文寫上,由被譽為「現代奧林匹克之父」的古柏坦(Pierre de Coubertin,1863-1937)在1894年提倡的奧運格言「Citius, Altius, Fortius」(2021年,國際奧委會議決加上Communiter一字,強調團結合一的精神)。1908年,古柏坦再受啟發,提出奧運信念不在於勝利,而在於奮鬥;不執著於戰勝對手,而是打過了美好一仗(The important thing in life is not the triumph, but the fight; the essential thing is not to have won, but to have fought well.)