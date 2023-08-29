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2023年8月29日星期二
高登先
自由談
世紀．二元對坐：看三星堆 談「中華民族」 / 文．洪濤／編輯．呂晞頌
世紀．夕拾朝花：普通讀者 / 文．黃念欣
名家篇章的由來 / 文．水貞貞
鬼月李鄭屋邨 / 馬家輝
匆忙 / 陳喜艾
祖宗也「搶鹽」 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
清潔家居的回報 / 吳思諾
杜威的冒險 / 曾瑞明
極限運動 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
別以「代糖」代糖 / 鄭志文
1936 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
從隧道收費模式看房屋階梯 / 洪雯
瑞秋．卡森 / 高登先
幾時開始老 / 13口釘
瑞秋．卡森 / 高登先
【明報文章】在這不斷轉變的世界中，美國海洋生物學家瑞秋．卡森（Rachel Carson，1907-1964）是重要一員，她的貢獻改變了整個世界，今天我們欣賞到美麗的風景也是受她影響的。
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