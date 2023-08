【明報文章】8月6號晚傳來「大飛」DavyBigFly離世的噩耗,起初是見到隊友老占Jimmy在社交媒體上沒開名地發帖,黯然地留下「別了…摯友… / 少了…一路好走…R.I.P…」幾個大字,再看看留言,便知道發生了什麼事。直至翌日上午,LMF的專頁才作官方發布Davy的訃告,寫上「See you next life our big bro」。