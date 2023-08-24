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2023年8月24日星期四
葉劉淑儀
三言堂
世紀．四探城市：國內之國 墨西哥原住民的反抗 / 文．Andrew Wong／編輯．呂晞頌
世紀．玻璃大叔：山道猴子 / 文．鄧正健
藝人轉型 宣傳轉軚 / 文．柯美
亡者的聲音 / 馬家輝
製圖魔法 / 屈曉彤
大熱國產電影的票房啟示 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
Ken/Gödel / 羅沛然
蒙面的青春 / 葉建源
公平 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
潛 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
同眠 / 陳子謙
觀看野生動物的距離（上） / 趙曉彤
面具與行騙 / 劉利
謝票的意義 / 潘嘉樂
大熱國產電影的票房啟示 / 葉劉淑儀
【明報文章】今年暑假，內地電影累積票房總收入破紀錄，截至8月中已近178億人民幣（約24.4億美元），其中多齣國產電影的票房表現比《Barbie芭比》好得多。
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世紀．四探城市：國內之國 墨西哥原住民的反抗 / 文．Andrew Wong／編輯．呂晞頌
世紀．玻璃大叔：山道猴子 / 文．鄧正健
藝人轉型 宣傳轉軚 / 文．柯美
亡者的聲音 / 馬家輝
製圖魔法 / 屈曉彤
大熱國產電影的票房啟示 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
Ken/Gödel / 羅沛然
蒙面的青春 / 葉建源
公平 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
潛 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
同眠 / 陳子謙
觀看野生動物的距離（上） / 趙曉彤
面具與行騙 / 劉利
謝票的意義 / 潘嘉樂
世紀．四探城市：國內之國 墨西哥原住民的反抗 / 文．Andrew Wong／編輯．呂晞頌
世紀．玻璃大叔：山道猴子 / 文．鄧正健
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亡者的聲音 / 馬家輝
製圖魔法 / 屈曉彤
未經證實 / 竟齊
Ken/Gödel / 羅沛然
蒙面的青春 / 葉建源
公平 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
潛 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
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觀看野生動物的距離（上） / 趙曉彤
面具與行騙 / 劉利
謝票的意義 / 潘嘉樂
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