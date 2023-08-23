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2023年8月23日星期三
黃照達
小粉人看日子
世紀．星期三專題：林百里 躍居台灣首富的四重意義 / 文．張錦滿／編輯．呂晞頌
世紀．記我所聞：我有說話未曾講 / 文．朱振威
改版 / 文．何麗玲
無影腳 / 馬家輝
危險的快調子快樂 / 樂婷
七夕．牆裏．牆外 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
和平集會（一） / 陳文敏
歷史教科書上的半頁 / 曾信繁
拍照 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
飲水減肥？ / 鄭志文
靈魂伙伴 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
壽司禪 / 黃明樂
泰式微笑 / 熊熊
搏盡不是無悔 / 施勁超
小粉人看日子 / 黃照達
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．星期三專題：林百里 躍居台灣首富的四重意義 / 文．張錦滿／編輯．呂晞頌
世紀．記我所聞：我有說話未曾講 / 文．朱振威
改版 / 文．何麗玲
無影腳 / 馬家輝
危險的快調子快樂 / 樂婷
七夕．牆裏．牆外 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
和平集會（一） / 陳文敏
歷史教科書上的半頁 / 曾信繁
拍照 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
飲水減肥？ / 鄭志文
靈魂伙伴 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
壽司禪 / 黃明樂
泰式微笑 / 熊熊
搏盡不是無悔 / 施勁超
世紀．星期三專題：林百里 躍居台灣首富的四重意義 / 文．張錦滿／編輯．呂晞頌
世紀．記我所聞：我有說話未曾講 / 文．朱振威
改版 / 文．何麗玲
無影腳 / 馬家輝
危險的快調子快樂 / 樂婷
七夕．牆裏．牆外 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
和平集會（一） / 陳文敏
歷史教科書上的半頁 / 曾信繁
拍照 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
飲水減肥？ / 鄭志文
靈魂伙伴 / 韓麗珠
壽司禪 / 黃明樂
泰式微笑 / 熊熊
搏盡不是無悔 / 施勁超
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壽司禪 / 黃明樂
搏盡不是無悔 / 施勁超