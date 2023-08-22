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2023年8月22日星期二
文．求其
編輯室手記
世紀．二元對坐：山中靜修 重新發現自己 / 文．羅羽庭／編輯．呂晞頌
世紀．夕拾朝花：如果沒有高適 / 文．黃念欣
執字粒 / 文．求其
悲劇事後 / 馬家輝
重遇 / 陳喜艾
補貼也復常？ / 林妙茵
BBC口述空戰的爭議 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
創造思維交叉點 / 吳思諾
教育與哲學 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
母校醫護專業界別聚會 / 鄭志文
物轉星移 / 魏綺珊
1925 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
厚德經營 / 區聞海
拔河 / 皮皮
執字粒 / 文．求其
【明報文章】「睇唔明喎。」「吓，我以為……」做編輯要起標題，有時上司甚或朋友給出這樣的回應，除了「咁呀」的語塞，還是要繼續學習言簡不失意賅，拿揑「一般人」的日常語言，對文字執著。
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世紀．二元對坐：山中靜修 重新發現自己 / 文．羅羽庭／編輯．呂晞頌
世紀．夕拾朝花：如果沒有高適 / 文．黃念欣
執字粒 / 文．求其
悲劇事後 / 馬家輝
重遇 / 陳喜艾
補貼也復常？ / 林妙茵
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未經證實 / 竟齊
創造思維交叉點 / 吳思諾
教育與哲學 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
母校醫護專業界別聚會 / 鄭志文
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小粉人看日子 / 黃照達
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拔河 / 皮皮
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