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2023年8月21日星期一
鄭志文
食住行醫
世紀．一一兩岸：用什麼來說服港人 使用「兩地一檢」 / 文．韋生／編輯．呂晞頌
世紀．小食部：燒肉 / 文．鄒芷茵
善用push建品牌 / 文．高志堅
五星級的家 / 馬家輝
時代感 / 譚蕙芸
《Barbie芭比》改寫芭比文化 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
續陳文敏 / 吳靄儀
下流與正義 / 陳漢森
喵喵咪咪麼 / 草日
與中學生探索讀醫路 / 鄭志文
19世紀的東升西降 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
（不）生產報告 / 陳子謙
扶貧：扶「躺平」，還是扶「自立」？（三） / 洪雯
以假亂真 / 劉利
最黑暗的想像 / 13口釘
與中學生探索讀醫路 / 鄭志文
【明報文章】讀醫，是不少DSE狀元的選擇。雖然兩間大學的醫科收生今年已經增加至約600人，但競爭仍然非常激烈，分數要求相當高。
相關字詞﹕
讀醫
醫科生
中學生
鄭志文
食住行醫
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（不）生產報告 / 陳子謙
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