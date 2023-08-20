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2023年8月20日星期日
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選擇——旅行小札之二 / 向日
物業筍盤 / 鄭志文
【明報文章】不時收到一些本地物業筍盤推介，以及海外物業資訊。偶然之下，我被一張相片吸引：一架風車屹立主屋旁邊，景觀一望無際，藍天白雲，綠草如茵。是風車！
相關字詞﹕
筍盤
旅遊
風車
鄭志文
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